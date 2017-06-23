В Лондоне отель впервые нанял на работу штатного метеоролога

Новый сотрудник будет заботиться о том, чтобы постояльцы отеля были готовы ко всем капризам погоды. При дожде им будут предлагать резиновые сапоги и зонтик, а при ярком солнце — защитные кремы.

Лондонский отель London Marriott Hotel County Hall первым в мире взял на работу штатного синоптика, пишет Daily Mail. Уникальную должность заняла ведущая прогноза погоды из Шотландии Кирсти Маккейб.

Основываясь на прогнозах погоды, Маккейб будет составлять для постояльцев специальные маршруты. В дождливые дни им предложат отправиться в музей или кино, а при хорошей погоде — погулять по улочкам британской столицы или прокатиться на London Eye.

В подчинении метеоролога будет 12 консьержей. Вместе они будут заботиться о том, чтобы гости были готовы к любым капризам британского климата. При дожде им будут предлагать резиновые сапоги, зонтики и дождевики, а при ярком солнце — защитные кремы.