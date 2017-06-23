Пропавший на Эльбрусе альпинист оказался американским полицейским

Турист, решивший совершить одиночный поход, пропал ещё 18 июня. Сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии оперативно начали поиски, которые пока не принесли результата.

Про 32-летнего альпиниста Стивена Бира известно, что он совершал восхождение по южному склону Эльбруса и не вернулся в установленный срок на контрольную точку.

Супруга Бира Оливия сразу же забила тревогу, она обратилась в правоохранительные органы, к представителям власти и к журналистам. В день пропажи Стивена девушка дозвонилась до Посольства США в Москве, где ей подтвердили информацию о пропаже альпиниста.

— Он для меня всё. Он изменил мою жизнь. Я верю, что произойдёт чудо, и его найдут, — сказала Оливия в интервью телеканалу CBS. Она уточнила, что Стивен служит офицером полицейского управления города Литлтон, штат Колорадо. До путешествия в Россию он уже поднимался на Килиманджаро в Африке. У пары есть маленький сын.

Несмотря на то что Стивена ищут сотрудники МЧС России, Оливия наняла частный вертолёт за 2,5 тысячи долларов в час, который мониторит регион, где может находиться альпинист. Кроме того, девушка связалась с конгрессменом Майком Коффманом, который, в свою очередь, обратился за помощью к послу РФ в США Сергею Кисляку.

В настоящее время поиски Стивена Бира продолжаются.