Американец две тысячи дней подряд устраивал своей жене свидания в Диснейленде

Мужчина купил абонемент на посещение парка развлечений ещё в 2012 году, и он закончился всего несколько дней назад.

Ветеран ВВС Америки Джефф Рейц вместе со своей женой две тысячи дней подряд посещал Диснейленд. Об этом пишет Daily Mail.

По данным СМИ, мужчина купил абонемент на посещение парка развлечений ещё 1 января 2012 года. И только несколько дней назад лимит походов влюблённых в Диснейленд истёк.

По словам Джеффа, он не очень любит кататься на аттракционах. Больше ему нравится слушать музыку. В пресс-службе парка признаются, что им мало что известно о загадочном любителе развлечений и его загадочной спутнице.

— Всё, что мы о них знаем — они очень любят Диснейленд, — отмечают представители парка.