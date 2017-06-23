Госдума разрешила блокировать "зеркала" пиратских сайтов

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов в третьем, окончательном чтении. В соответствии с документом, для ограничения доступа к таким ресурсам не придется обращаться в суд, а будет достаточно решения Минкомсвязи о признании того или иного сайта копией запрещенного.

Кроме того, законопроект обязывает операторов связи прекращать выдачу ссылок на "зеркала" пиратских сайтов в течение суток с момента получения соответствующего требования от Роскомнадзора.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 октября 2017 года, после того, как будет одобрен Совфедом и попадет на стол к президенту.