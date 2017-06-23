В Калининградской области повторилась история Ромео и Джульетты

Тела девушки и молодого человека были найдены на чердаке одной из многоэтажек. Предположительно, влюблённые умерли от большой дозы лидокаина.

Под Калининградом, в городе Советске, погибли молодые влюблённые Екатерина и Богдан. Им было всего 17 и 18 лет. О происшествии сообщает паблик Mash.

Подростки встречались около года, родители девушки были против их дружбы. В декабре прошлого года ребята продали все свои ценные вещи, в том числе мобильные телефоны, и сбежали из дома. Влюблённых полгода искали по всей области, в поисках участвовали полицейские и волонтёры.

В результате два тела случайно обнаружил рабочий, когда занимался остеклением чердака в многоэтажке в городе Гусеве. Катя и Богдан лежали в обнимку.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов уточняют обстоятельства произошедшего.

Отметим, в СУ СК РФ по Калининградской области Лайфу сообщили, что ранее следователи проводили доследственную проверку по факту безвестного исчезновения девушки, которая вместе с молодым человеком ушла с занятий из Черняховского педагогического колледжа, их местонахождение установлено не было. Молодых людей видели знакомые в разное время в городе Гусеве.

— В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СУ СК.