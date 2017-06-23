Путин позвонил Эрдогану с места прокладки "Турецкого потока"

Главы государств обсудили прокладку газопровода и планы о возможной поставке топлива в Европу в будущем.

Президент РФ Владимир Путин позвонил сегодня лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Звонок был совершён с борта судна, которое укладывает по дну Чёрного моря трубы для газопровода "Турецкий поток".

— У нас с Турцией развиваются проекты так, как не развиваются с другими партнёрами. Там, где у нас уходят годы на различные согласования, с Турцией мы делаем в течение месяцев, — отметил Путин.

Глава российского государства отметил, что это получается при поддержке президента Турции. Владимир Путин пояснил, что в 2018 году будет проложена первая ветка газопровода до Турции, а в конце 2019 года появится и вторая — до Европы.

— Если наши партнёры захотят, мы будем готовы поставлять газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную Европу. Видим, что такая заинтересованность у партнёров есть, — заявил Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом.