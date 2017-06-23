Экс-глава разведки Украины рассказал о сторонниках России в окружении Порошенко

Николай Маломуж заявил, что разведывательным службам Незалежной известно о связях украинской бизнес-элиты с Россией.

В Правительстве Украины есть большое количество сторонников России, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью украинскому агенству "Апостроф".

Разведчик отметил, что у многих представителей украинской элиты есть бизнес-интересы в России, о которых известно разведывательным службам страны. При этом, по словам Маломужа, окружение президента страны Петра Порошенко и правительство всячески покровительствует этим связям.

Николай Маломуж — в прошлом глава Службы внешней разведки Украины. Был уволен с этой должности в 2010 году после прихода к власти Януковича.