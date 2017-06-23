Главный тренер сборной Мексики: Россия может обыграть практически любую команду

Осарио пояснил, что его подопечные хотят сыграть с командой-хозяйкой Кубка конфедераций на равных.

Наставник футбольной сборной Мексики Хуан Карлос Осорио считает, что российские спортсмены всегда уделяют достаточно много внимания обороне, так как на поле чаще всего находится три центральных защитника. Главный тренер мексиканцев, с которыми россиянам и предстоит сыграть 24 июня в рамках Кубка конфедераций, пояснил, что ждёт зрелищного матча.

— У них (у сборной России. — Прим. ред.) очень сильные фланговые полузащитники, особенно Жирков — его техническая оснащённость очень хороша, он бывший игрок "Челси". Они сильны в атаке. Они могут обыграть практически любого соперника, — приводит слова Осарио "Р-Спорт".

Главный тренер сборной Мексики также добавил, что его команда хочет сыграть с россиянами на равных.

Напомним, матч Мексика — Россия состоится на "Казань-арене" в 18:00 24 июня, в субботу.