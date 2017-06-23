Порнозвезда пообещала футболистам сборной РФ "масштабный гэнг-бэнг"

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Порнозвезда пообещала футболистам сборной РФ "масштабный гэнг-бэнг"

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Фото: instagram.com

Такой подарок девушка пообещала спортсменам за победу на Кубке конфедераций — 2017.

Обладательница "Порно-Оскара" Алина Ерёменко пообещала заняться сексом с футболистами сборной России, если они станут победителями Кубка конфедераций. Об этом пишет Sports.ru.

— Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный "гэнг-бэнг" в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно, — заявила девушка.

При этом актриса подчеркнула, что у футболистов есть смысл очень стараться.

Here you are my sweety

Публикация от Alina Henessy (@alinahenessy)

Сборной России осталось провести на Кубке конфедераций последний матч группового этапа. 24 июня команда встретится с мексиканцами.

Отметим, что два года назад девушка уже давала подобное обещание. Она заявила, что займётся сексом с Александром Кокориным, если тот забьёт пять мячей до конца чемпионата России. Однако спортсмен упустил свой шанс и не справился с поставленной задачей.

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