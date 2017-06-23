Путин поручил найти деньги на перевозку пациентов с почечной недостаточностью

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об источниках финансирования перевозки пациентов с хронической почечной недостаточностью в медучреждения. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам прямой линии с россиянами.
Кабинет министров и губернаторы займутся поиском источников финансирования перевозки подобных пациентов от дома до места получения медицинской помощи и обратно.
Контрольному управлению президента РФ Путин поручил проверить обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан в Орловской области и получение социальной поддержки в Самарской области.
Отдельное внимание будет уделено городу Апатиты Мурманской области. Напомним, жительница города Дарья, страдающая от рака четвёртой стадии, дозвонилась президенту во время прямой линии. Девушка жаловалась на нехватку лекарств и врачей.
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