Путин поручил подготовить переселение жителей вагон-городков

Глава государства отметил, что из бюджета будут выделяться деньги до тех пор, пока все семьи в итоге не обретут новое жилье.

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ определить источники финансирования для переселения жителей вагон-городков в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и разработать для этого комплекс соответствующих мер.

— Определить количество граждан, проживающих в не предназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, и утвердить комплекс мер по их переселению в новые жилые помещения, предусмотрев источники финансирования, — отметил Путин.

Одной из главных проблем таких вагон-городков является то, что по документам вагончики не числятся как жилые помещения, а это значит, что их жители не могут принять участие в программе по переселению из аварийного жилья.

Однако Путин пообещал, что деньги для переселения всех семей из вагон-городков будут выделяться, пока задача не будет решена.