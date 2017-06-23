Путин поручил усилить ответственность компаний, которые управляют свалками

Правительству поручено изучить, какие полигоны бытовых отходов можно закрыть в России.

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить ответственность организаций, которые занимаются эксплуатацией свалок твёрдых бытовых отходов. Такое поручение сделано по итогам недавней прямой линии.

Согласно документу, премьер-министр Дмитрий Медведев должен проследить, чтобы до 15 сентября этого года были озвучены предложения по поводу своевременной ликвидации полигонов ТБО и усиления ответственности их управляющих.

Генпрокуратуре и Росприроднадзору до 1 августа поручено проверить деятельность управкомпаний, которые отвечали за скандальный закрытый сегодня полигон твёрдых коммунальных отходов в Балашихе.