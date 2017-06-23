Минюст США объявил в международный розыск пятерых экс-сотрудников Volkswagen

В базу Интерпола также внесли и двух поверенных бывшего председателя правления автоконцерна.

Пятерых бывших менеджеров и разработчиков автоконцерна Volkswagen объявили в международный розыск. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в базу Интерпола они попали с подачи Министерства юстиции США.

По данным СМИ, среди обвиняемых в сговоре с целью мошенничества и в нарушениях законов США оказались два доверенных лица бывшего президента правления концерна Мартина Винтеркорна. При этом, по информации издания, Германия, где и находятся объявленные в розыск, не намерена выдавать их Вашингтону.

Стоит отметить, что всего под подозрением находится около 40 сотрудников Volkswagen.

Как ранее уже сообщалось, автоконцерн скрывал сведения о чрезмерном уровне выбросов оксида серы в дизельных двигателях. В результате власти США обязали концерн отозвать около 500 тыс. машин, проданных на североамериканском рынке с 2009 по 2015 год.