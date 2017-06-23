Дублинский аэропорт заплатит 200 тыс. евро за лучший способ отпугивания птиц

Компания, которая хочет побороться за тендер, должна предоставить гуманную и эффективную технологию.

Дублинский аэропорт решил объявить тендер на лучший способ отпугивания птиц. С фирмой, которая предоставит до 14 августа наиболее эффективную и гуманную технологию, заключат контракт на 200 тысяч евро.

— Существует огромное количество технологий отпугивания, однако не все они эффективны по отношению к тем или иным видам птиц и животных, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что помехой для самолётов, которые идут на взлёт, чаще всего становятся скворцы, голуби, канюки, зайцы, лисицы и барсуки.

Сейчас в штате аэропорта числятся два орнитолога, которые отслеживают передвижение птичьих стай. Также работает круглосуточный патруль, который в случае необходимости отпугивает животных лазером или пиротехническими средствами.

Отметим, что, согласно статистике, столкновения пассажирских лайнеров с птицами или животными происходят в среднем один раз за две тысячи полётов.