Миллион верующих приложились к мощам Николая Чудотворца в Москве

В последние дни пребывания святыни в Москве ожидается увеличение наплыва паломников в несколько раз. Мощи будут перевезены в Северную столицу 13 июля.

Количество паломников, поклонившихся мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, достигло одного миллиона человека. Такие данные на 32-й день нахождения мощей в российской столице опубликовал штаб по организации паломничества.

Сообщается, что верующие приезжают со всех уголков России. Причём южные регионы и Крым не уступают по количеству паломников Центральному федеральному округу. Самые частые гости из стран СНГ — граждане Украины и Белоруссии.

Наибольшее количество верующих, посетивших храм, приходится на 7 июня — в этот день мощам поклонились почти 48 тысяч человек. В последние дни пребывания святыни в Москве штаб ожидает увеличение наплыва паломников в несколько раз. 13 июля мощи Чудотворца будут перевезены в Санкт-Петербург, где пробудут до 28 июля.