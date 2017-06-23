До конца года в Подмосковье закроют ещё три свалки

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До конца года в Подмосковье закроют ещё три свалки

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Фото: © РИА Новости/Владимир Пирогов

Таким образом, число свалок в Московской области сократится до 14, а мусор с закрытых полигонов будет вывозиться на них.

Власти Московской области до конца 2017 года планируют закрыть ещё как минимум три мусорных полигона, которые расположены в Луховицах, Чеховском и Пушкинском районах.

Таким образом, в Подмосковье останется всего 14 действующих полигонов. Об этом сказал Министр экологии Московской области Александр Коган.

Напомним, что сегодня в 6 часов утра функционировать прекратила мусорная свалка в Балашихе после того, как президент России Владимир Путин поручил её закрыть.

Теперь весь мусор оттуда планируют направлять в Клинский, Можайский, Люберецкий и Ногинский районы Подмосковья.

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