Путин поручил рассмотреть увеличение предельного возраста для военных

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Путин поручил рассмотреть увеличение предельного возраста для военных

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Сейчас военные должны уходить на пенсию при достижении от 50 до 65 лет, в зависимости от звания.

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть вопрос о том, возможно ли увеличить предельный возраст воинской службы. Это стало реакцией на соответствующий вопрос во время прямой линии.

— Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения, — говорится в тексте поручения, приведённом на официальном сайте президента.

Ответственным за подготовку доклада до 20 декабря назначен глава МО Сергей Шойгу.

Сейчас предельный срок службы для большинства военных установлен в 50 лет. Больше — у высоких званий. Так, маршалы, генералы армии, адмиралы флота, генерал-полковники и адмиралы могут уйти на пенсию в 65 лет.

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