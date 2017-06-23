Путин поручил рассмотреть увеличение предельного возраста для военных

Сейчас военные должны уходить на пенсию при достижении от 50 до 65 лет, в зависимости от звания.

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть вопрос о том, возможно ли увеличить предельный возраст воинской службы. Это стало реакцией на соответствующий вопрос во время прямой линии.

— Минобороны России рассмотреть совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопрос о возможности увеличения предельного возраста пребывания на военной службе и представить предложения, — говорится в тексте поручения, приведённом на официальном сайте президента.

Ответственным за подготовку доклада до 20 декабря назначен глава МО Сергей Шойгу.

Сейчас предельный срок службы для большинства военных установлен в 50 лет. Больше — у высоких званий. Так, маршалы, генералы армии, адмиралы флота, генерал-полковники и адмиралы могут уйти на пенсию в 65 лет.