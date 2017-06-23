Washington Post рассекретила "цифровую бомбу", подготовленную Обамой для России

Издание опубликовало сенсационное расследование, в котором говорится о том, что бывший президент США Барак Обама в прошлом году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры.

EXCLUSIVE: Inside Obama’s secret struggle to punish Russia for Putin’s attack on American democracy https://t.co/NL03qPunPe — Washington Post (@washingtonpost) 23 июня 2017 г.

WP называет это оружие "цифровым эквивалентом бомбы", которая может быть использована в случае критического обострения отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Уточняется также, что утверждать план предстоит нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу.