Washington Post рассекретила "цифровую бомбу", подготовленную Обамой для России

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Washington Post рассекретила "цифровую бомбу", подготовленную Обамой для России

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Издание опубликовало сенсационное расследование, в котором говорится о том, что бывший президент США Барак Обама в прошлом году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры.

WP называет это оружие "цифровым эквивалентом бомбы", которая может быть использована в случае критического обострения отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Уточняется также, что утверждать план предстоит нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу.

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