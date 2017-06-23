ЛДПР просит проверить предыдущие заключения Клейменова из-за "пьяного" мальчика

Депутаты в частности направили письменный запрос главе СК РФ и генеральному прокурору России.

Депутаты Госдумы от ЛДПР обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке. Парламентарии попросили их проверить вообще все заключения эксперта Михаила Клейменова, который подписал документы по делу "пьяного" мальчика Алёши, сбитого насмерть в Балашихе.

В связи с публикацией на Лайфе о возможных подложных результатах экспертиз, подписанных заведующим отделением судебно-медицинской экспертизы в Железнодорожном Михаилом Клейменовым, просим поручить проверку указанных фактов, а также всех экспертиз за период нахождения в должности, — говорится в документе, подписанном Вадимом Деньгиным, Ярославом Ниловым, Данилом Шилковым и Александром Курдюмовым.

Как ранее сообщалось, преподавательница из Балашихи Вера Величко уверена, что Клейменов сфальсифицировал материалы по её делу в 2012 году. Тогда женщину в ОВД избил полицейский, однако эксперт заключил, что побои нанесли до посещения отдела.