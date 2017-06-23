У Трампа появился утренний ритуал, связанный с Россией

Издание The Washington Post рассказало, с чего начинается день американского президента.

Президент США Дональд Трамп каждое утро проделывает ритуал, связанный с Россией. Об этом сообщает The Washington Post.

— Около 6:30 утра в течение многих дней до того, как в Сети появятся все ключевые новости, он проводит подобие совещания по телефону с членами своей юридической команды по вопросам, связанным с Россией, — пишет издание.

По данным СМИ, эти переговоры проводятся в форме брифингов. В них обычно участвуют адвокаты американского лидера и специалисты по связям с общественностью. Эта команда занимается разработкой так называемого плана по "борьбе с врагами Трампа".