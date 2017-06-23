Президент Чехии возмутился отказом Иваны Трамп стать послом США в Праге

О неготовности вступить в должность посла бывшая супруга американского президента заявила чешскому лидеру Милошу Земану в среду, 21 июня.

Чешский президент Милош Земан возмутился тем, что экс-супруга президента США Дональда Трампа Ивана Трамп (чешка по происхождению) отказалась от должности посла США в Праге, предложенной ей бывшим мужем, передаёт Lidovky.cz.

Встреча Земана и Иваны Трамп по этому вопросу состоялась в Праге в среду, 21 июня. Ивана Трамп сказала президенту, что должность будет для неё слишком обременительной, хотя ранее публично выражала заинтересованность в ней. Земан считает, что Ивана Трамп просто решила уйти от ответственности. Президент выразил сомнение, что сможет заставить экс-супругу президента передумать.

После того как бывший муж Иваны был избран президентом США, она проявила интерес к посту посла США в Праге. Поддерживая эту идею, Земан говорил, что не может представить лучшего кандидата на пост.