ЦБ РФ понизил официальные курсы евро и доллара

При этом цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи.

Центральный банк России понизил официальные курсы евро и доллара. Так, стоимость европейской валюты на выходных и в понедельник составит 66,6 рубля, а американской — 59,6 рубля.

Таким образом, курс евро упал на 47 копеек, а доллара — на 49 копеек, следует из данных регулятора.

При этом цены на нефть растут. Так, стоимость Brent составила 45,3 доллара за баррель, а WTI — 42,85 доллара.