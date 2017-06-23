Исполнителю теракта у мечети в Лондоне предъявили обвинения

Сегодня мужчину, въехавшего в толпу людей, доставят в Вестминстерский магистратский суд.

Задержанного по делу о нападении на прихожан мечети в Лондоне — 47-летнего Даррена Осборна официально обвинили в "убийстве и попытке убийства на почве терроризма". Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Уточняется, что подозреваемый остаётся в камере предварительного заключения и сегодня будет доставлен в Вестминстерский магистратский суд.

Напомним, в ночь на 19 июня Даррен Осборн за рулём грузовика наехал на прихожан у мечети на севере Лондона. ЧП случилось в тот момент, когда толпа людей на обочине дороги помогала упавшему в обморок пенсионеру. В результате инцидента один человек погиб, восемь были госпитализированы.