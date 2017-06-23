В Подмосковье врачи "забыли" 14 см марли в животе пациентки после операции

После некачественного хирургического вмешательства женщина восемь месяцев жаловалась на сильные боли, но никто из медиков не мог установить причину дискомфорта.

В Центральной районной больнице города Кашира Московской области хирурги оставили 14 сантиметров марли в животе 40-летней пациентки Ольги Белобоцкой. Об этом сообщил паблик Mash.

Изначально медики диагностировали у женщины кисты яичников. Ольге сделали операцию, но боли продолжились. Восемь месяцев ни одна клиника не могла установить их причину, и только в клиническом институте им. М. Владимирского (МОНИКИ) в Москве врачи нашли забытую в организме ткань и удалили её.

Теперь женщина намерена судиться со "специалистами", которые доставили ей столько хлопот.