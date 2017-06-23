Щас спою! Девочка стала известной после исполнения песни из мультика Disney

Четырёхлетняя девочка из американского штата Флорида покорила пользователей Сети экспрессивным исполнением песни из диснеевского мультфильма на школьном концерте. Как только зазвучали первые ноты мелодии, малышка сразу же начала энергично жестикулировать и пританцовывать, подпевая героине.

Мама девочки сняла на видео её выступление и опубликовала на своей странице в "Фейсбуке", где за пару дней ролик собрал 13 миллионов просмотров. На ролик обратил внимание канал 5 News.