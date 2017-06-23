Щас спою! Девочка стала известной после исполнения песни из мультика Disney

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Щас спою! Девочка стала известной после исполнения песни из мультика Disney

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Четырёхлетняя девочка из американского штата Флорида покорила пользователей Сети экспрессивным исполнением песни из диснеевского мультфильма на школьном концерте. Как только зазвучали первые ноты мелодии, малышка сразу же начала энергично жестикулировать и пританцовывать, подпевая героине.

Мама девочки сняла на видео её выступление и опубликовала на своей странице в "Фейсбуке", где за пару дней ролик собрал 13 миллионов просмотров. На ролик обратил внимание канал 5 News.

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