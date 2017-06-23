Восемь принцесс из Арабских Эмиратов осуждены в Бельгии за торговлю людьми

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Восемь принцесс из Арабских Эмиратов осуждены в Бельгии за торговлю людьми

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Фото: flickr.com/niM.Min 

Чтобы дать делу о похищениях людей для продажи в рабство судебный ход, понадобилось долгих девять лет.

Восемь принцесс из Объединённых Арабских Эмиратов оказались на скамье подсудимых по обвинению в похищении людей и работорговле, передаёт Reutеrs.

Расследование началось ещё в 2008 году, когда представительницы правящей династии аль-Нахайян, путешествуя по Бельгии со своей многочисленной свитой, остановились в лучшей гостинице Брюсселя под названием Conrad. Они прожили в люксовых апартаментах несколько недель. За это время сотрудники отеля неоднократно становились свидетелям бесправного, а порой и жестокого отношения принцесс к своему обслуживающему персоналу. Некоторые их наблюдения даже позволили заподозрить жён, сестёр и дочерей шейхов в работорговле.

Чтобы дать делу судебный ход, понадобилось долгих девять лет.

Бельгийский уголовный суд признал принцесс виновными в торговле людьми и приговорил к пятнадцати месяцам условно и денежному штрафу в размере 165 тысяч евро.

Сведений о судьбе потерпевших в открытых источниках найти не удалось.

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