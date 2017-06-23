Российские СМИ подхватили утку 2015 года о том, что Солнце погаснет в ноябре

Некоторые порталы распространили информацию о том, что через несколько месяцев должны произойти необычайные природные явления.

Многие российские СМИ сегодня опубликовали новость о том, что через несколько месяцев земля погрузится во мрак на две недели, а солнце станет синим. Такое сообщение якобы распространило NASA.

Уточняется, что глава агентства Чарльз Болден будто бы опубликовал доклад, в котором пишет, что данные явления связаны со столкновением Венеры и Юпитера с параллелизмом — "масштабным событием для всей Солнечной системы".

Венера якобы должна была пройти на юго-западе Юпитера, а её свет должен был стать в десять раз ярче, чем обычно. Также ожидалось, что из-за повышения температуры солнце посинеет. Данное явление прогнозировалось с 15 по 29 ноября текущего года.

Однако на деле всё это — несерьёзная антинаучная утка, которая появилась в американских СМИ ещё два года назад и непонятным образом появилась вновь. Чарльз Болден не публиковал никаких официальных сообщений NASA и не выступал на конференциях с подобными заявлениями.