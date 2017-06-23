Гроза и ветер стали причиной для объявления жёлтого уровня опасности в Москве

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и области выпускал и столичный главк МЧС.

В столичном регионе в пятницу синоптики решили объявить жёлтый уровень опасности из-за усиления ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении синоптиков.

Стоит отметить, что жёлтый уровень действует и в Воронежской, Белгородской, Костромской, Курской, Рязанской и Ивановской областях.

По данным столичного главка МЧС, москвичей ждёт усиление ветра до 17 метров в секунду и град с грозой.