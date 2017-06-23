В Японии появилась футболка, которая создаёт грудь на ровном месте

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В Японии появилась футболка, которая создаёт грудь на ровном месте

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Фото: ekoD Works

Спереди на футболку нанесён ассиметричный принт, который создаёт иллюзию бюста по меньшей мере третьего размера. Чудесный эффект пропадает, если посмотреть на девушку сбоку.

Японский бренд ekoD Works представил футболку Illusion Grid для девушек, которые хотели бы выглядеть более соблазнительно без особых затрат. Подробности рассказало издание Daily Mail.

<p>Фото: ekoD Works</p>

Стоимость хлопчатобумажной майки — 30 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи рублей). Если смотреть на девушку в футболке в анфас, её грудь будет казаться в два раза больше за счёт хитрого орнамента из прямоугольников разных оттенков серого цвета. Для узора даже придумали название — "сетка иллюзий".

Футболка визуально увеличивает грудь вне зависимости от веса и типа фигуры девушки.

Отметим, бренд ekoD Works специализируется на производстве оригинальной одежды и украшений.

<p>Фото: ekoD Works</p>

<p>Фото: ekoD Works</p>

<p>Фото: ekoD Works</p>

<p>Фото: ekoD Works</p>

<p>Фото: ekoD Works</p>

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