В Японии появилась футболка, которая создаёт грудь на ровном месте

Японский бренд ekoD Works представил футболку Illusion Grid для девушек, которые хотели бы выглядеть более соблазнительно без особых затрат. Подробности рассказало издание Daily Mail.
Стоимость хлопчатобумажной майки — 30 фунтов стерлингов (около 2,2 тысячи рублей). Если смотреть на девушку в футболке в анфас, её грудь будет казаться в два раза больше за счёт хитрого орнамента из прямоугольников разных оттенков серого цвета. Для узора даже придумали название — "сетка иллюзий".
Футболка визуально увеличивает грудь вне зависимости от веса и типа фигуры девушки.
Отметим, бренд ekoD Works специализируется на производстве оригинальной одежды и украшений.
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