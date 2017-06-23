Катя Самбука попала в базу "Миротворца" после выступления без трусиков

Актрису обвинили в незаконных гастрольной деятельности и пересечении украинской границы.

Порнозвезда, модель и по совместительству певица Катя Самбука, в миру — Екатерина Долгова (Михайлова), угодила в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" после того, как выступила в Крыму, причём без трусиков.

Певицу обвинили в незаконном пересечении украинской границы при посещении Севастополя в 2016 году в рамках конкурса "Жемчужина Чёрного моря", где она выступала.

— Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма, — говорится в сообщении "Миротворца".

Катя Самбука — российская порноактриса, певица, модель и телеведущая. В 16 лет вышла замуж за режиссёра фильмов для взрослых Боба Джека. Воспитывает восьмилетнюю дочь Звану.