Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в интервью белорусским СМИ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО не должны опасаться нападения России на альянс. Об этом он сказал сегодня в интервью белорусским СМИ.

— Я всё-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса, я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО, — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

Дипломат также заявил, что альянс использует надуманные предлоги для развёртывания своей инфраструктуры у границ с Россией. По словам главы МИД, Россия не станет поддаваться на провокации НАТО, которое пытается втянуть страну в гонку вооружений.