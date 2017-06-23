Пранкеры под видом чиновников узнали отношение Алексиевич к Украине и России

Киеву писатель предложила побыстрее избавиться от "засилья русского мира", а о народе России нелестно высказалась.

Пранкеры Вован и Лексус дважды разыграли писательницу Светлану Алексиевич — нобелевского лауреата по литературе. Поводом для это стало интервью, в котором Алексиевич заявила, что понимает мотивы убийц, лишившего жизни украинского журналиста Олега Бузину.

Как сообщает "Вести.ру", сначала пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились министром культуры Украины Евгением Нищуком. Писатель посоветовала Украине побыстрее избавиться от "засилья русского мира", назвала россиян голодной озлобленной массой, ослеплённой пропагандой.

Во втором своём разговоре, на этот раз с "представителем Министерства культуры России", Алексиевич призналась в любви к российской культуре и согласилась на предложение встретиться с президентом РФ. Кроме того, она не против, если ей вручат государственную награду России — например, орден Дружбы.

— Для меня всегда русский народ — это как бы близкий мне народ, я абсолютно не против этого, — приводятся её слова.