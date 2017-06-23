Записи политических передач обратили в бегство 17 пум

При этом политических предпочтений дикие животные не выказывали — они одинаково боялись как либералов, так и консерваторов.

Группа американских учёных из университета в Санта-Крузе проверила реакцию диких пум на политические передачи. Для этого исследователи установили в лесах, населённых пумами, звуковое оборудование и специальные датчики, пишет UPI.

Каждый раз, когда животное оказывалось поблизости от динамика, датчик улавливал это и включал записи политических программ. В лесу раздавались голоса консервативного радиоведущего Раша Лимбо и либеральной телеведущей Рэйчел Мэддоу. Для чистоты эксперимента на записи были также звуки, издаваемые королевской квакшей.

Эксперимент был проведён на 17 пумах и показал, что и консерваторы, и либералы заставляют хищников в страхе уносить ноги в 83% случаев. А вот королевская квакша напугала только одну особь.