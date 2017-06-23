В Москве мужчина забил до смерти сожительницу бейсбольной битой

От полученных ранений в область головы женщина скончалась на месте преступления.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в избиении до смерти сожительницы в Зеленограде. Примечательно, что 35-летний местный житель убил женщину битой.

По версии следствия, 23 июня между мужчиной и его сожительницей возник конфликт. Местный житель при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил биту и нанёс женщине несколько ударов по голове. От полученных травм она скончалась на месте ещё до приезда скорой.

Подозреваемый задержан. Сотрудники ГСУ СКР по городу Москве намерены предъявить злоумышленнику обвинение и подать ходатайство об избрании меры пресечения.