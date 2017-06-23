"Аэрофлот" предупредил о пробках рядом с Шереметьево и об очередях в аэропорту

Авиакомпания попросила пассажиров заранее планировать своё время в связи с началом сезона отпусков и увеличившимся количеством людей на подъездах к воздушной гавани и в зоне досмотра.

"Аэрофлот" в пятницу предупредил пассажиров об осложнении ситуации на дорогах в районе Шереметьево на севере Москвы и об очередях в самом аэропорту.

— В связи с началом периода отпусков значительно ухудшилась транспортная ситуация на подъездных автомагистралях к аэропорту Шереметьево, а также увеличилось количество пассажиров в зоне досмотра, — говорится в сообщении.

В авиакомпании рекомендовали всем вылетающим сегодня вечером загодя выезжать в аэропорт и по возможности пользоваться "аэроэкспрессом".