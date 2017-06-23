Во Внуково пьяный пассажир заставил отдел полиции сутки работать вхолостую

Мужчина передумал лететь, потерялся в Подмосковье и просил сотрудников правоохранительных органов найти его, постоянно сообщая разные координаты для поисков.

31-летний Владимир прямо перед вылетом в Чебоксары решил выпить с попутчиком. Вскоре мужчины передумали лететь и решили продолжить банкет где-нибудь в Подмосковье. Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash.

Пассажиры вышли из аэропорта и сели в машину. Уже в процессе поездки Владимиру показалось, что таксист и новый друг сговорились и решили его изнасиловать. Он озвучил свои опасения, мужчины оскорбились и выкинули попутчика на обочину.

Лёжа в кустах, Владимир постоянно звонил в полицию: плакал, просил спасти его от похитителей-насильников и всё-таки отправить в Чебоксары. Адреса, где его якобы удерживают, он брал из головы.

Протрезвел "пассажир" только на следующий день. Он сам пришёл в отдел и чистосердечно во всём сознался. Какое наказание ожидает Владимира, не сообщается.