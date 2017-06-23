Медведев заявил, что третья ВПП Шереметьево должна заработать к ЧМ-2018

Читайте также

Медведев заявил, что третья ВПП Шереметьево должна заработать к ЧМ-2018

7

Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр подписал указ о выделении участка площадью 200 тысяч квадратных метров под строительство.

Третья взлётно-посадочная полоса в Шереметьево должна быть введена в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил на совещании о развитии московского авиационного узла.

Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства о выделении участка площадью 200 тысяч квадратных метров под строительство.

Также премьер отметил, после введения ВПП в эксплуатацию пропускная способность аэропорта существенно увеличится — до 90 операций в час.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!