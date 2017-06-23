Турецкий отель начал штрафовать туристов за недоеденную пищу на $10

Отдыхающих попросили рассчитывать свои силы и не брать больше, чем они способны съесть.

Один из турецких отелей начал штрафовать туристов за недоеденную пищу. Об этом во "ВКонтакте" написала Марьяна Лешукова.

Девушка выложила фотографию с правилами гостиницы. Так, согласно нововведению, отдыхающий обязан заплатить 10 долларов, если он не доел взятую со шведского стола еду.

— Убедительная просьба рассчитывать свои силы. Шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить к столу и брать добавку, — написано в тексте.

Девушка подчеркнула, что сотрудники отеля стоят как надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист.

Название отеля туристка не уточнила, однако речь, скорее всего, идёт о гостинице SefikBey на курорте Кемер в Анталье. Примечательно, что сотрудники отеля убрали данное объявление, после того как информация о штрафах появилась в СМИ.