Деньги от Фонда кино получат 16 российских фильмов

Читайте также

Деньги от Фонда кино получат 16 российских фильмов

1

Фото: fond-kino.ru

От авторов таких проектов, как "Конёк-горбунок" и "О чём говорят мужчины — 3", государство не будет требовать возврата.

По результатам презентации перед Фондом кино государственную поддержку получат 16 из 24 кинопроектов, участвовавших в этом мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

— Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку. Причём только шесть из них — безвозвратную, — отметили там.

Условие 100-процентной возвратности денег получат два проекта. Для остальных будет использована смешанная схема.

Среди проектов, на которые государство направит деньги безвозвратно, будут "Конёк-горбунок", "О чём говорят мужчины — 3", "Урфин Джюс". Полный список всех 16 картин представлен на сайте Фонда кино.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!