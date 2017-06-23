Деньги от Фонда кино получат 16 российских фильмов

От авторов таких проектов, как "Конёк-горбунок" и "О чём говорят мужчины — 3", государство не будет требовать возврата.

По результатам презентации перед Фондом кино государственную поддержку получат 16 из 24 кинопроектов, участвовавших в этом мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

— Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку. Причём только шесть из них — безвозвратную, — отметили там.

Условие 100-процентной возвратности денег получат два проекта. Для остальных будет использована смешанная схема.

Среди проектов, на которые государство направит деньги безвозвратно, будут "Конёк-горбунок", "О чём говорят мужчины — 3", "Урфин Джюс". Полный список всех 16 картин представлен на сайте Фонда кино.