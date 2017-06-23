В МВД открестились от проведения повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика

Представители ведомства заявили, что повторный анализ крови Алёши Шимко не проводился силами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Мособласти.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова опровергла причастность регионального экспертно-криминалистического центра к проведению повторной экспертизы по делу о "пьяном" мальчике Алёше Шимко. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее стало известно, что эксперты не смогли подтвердить, что мальчик в момент ДТП был пьян, поскольку установить наличие этилового спирта или продуктов распада алкоголя не представлялось возможным из-за их летучести.

— Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, — заявила представитель пресс-службы ведомства.

Напомним, скриншот заключения повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика был опубликован в паблике Mash. В документе говорится, что анализом занимались специалисты Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Мособласти.

Кроме того, из текста документа следует, что в лаборатории исследовали смывы крови, оставленной на чехле заднего пассажирского сиденья в сбившей его иномарке. Однако ранее Следственный комитет утверждал,что повторная экспертиза всё-таки выявила алкоголь, причём речь шла именно об образцах крови из салона авто.