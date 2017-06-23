СК возбудил дело после гибели 11 младенцев в перинатальном центре Брянска

Сотрудники ведомства намерены установить, насколько качественные услуги предоставляли в медучреждении.

После гибели 11 младенцев в перинатальном центре Брянска областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Оно заведено по делу о халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более человек.

По версии следствия, 11 детей погибли в перинатальном центре городской больницы в период с 8 марта по 1 июня. Теперь сотрудники правоохранительных органов намерены выяснить, насколько качественно в медучреждении предоставляли услуги, если такая высокая детская смертность уже после родов.

— После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков, — пояснили в СК.

В медучреждении при этом поясняют, что детская смертность обусловлена тем, что в перинатальный центр поступают недоношенные новорождённые и беременные в тяжёлом состоянии.