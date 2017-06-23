Максакова пригрозила гуманитарной местью за смерть Вороненкова

Она имеет в виду то, что будет работать на Украине лучше, чем делала это в России.

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что намерена отомстить за убийство её мужа Дениса Вороненкова. Однако это будет особая "гуманитарная" месть.

— Вопрос, живу ли я… Живу, чтобы, во-первых, не доставить дополнительного удовольствия тем, кто сотворил это мерзейшее зло. Знаете, это прекрасный мотиватор. И, во-вторых, чтобы доставить удовольствие Денису. Я за него всё равно отомщу, — заявила оперная певица.

Она оговорилась, что это будет месть не "теми методами, какие существуют у суда".

— Отомщу… гуманитарно. Моя месть будет исполнена любви к моей новой стране и моих стараний. Всё, что я хотела, но не доделала до конца в России, доделаю здесь — уже с обретённым опытом и знаниями — гораздо лучше, быстрее и качественнее. Это и будет моя месть, — приводят слова Максаковой "Дни.ру".

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник беглого депутата ранил киллера, который позже скончался от ранения в больнице.

За несколько месяцев до убийства Вороненков уехал вместе с женой Марией Максаковой на Украину, где вскоре получил гражданство. В России он заочно был арестован по делу о рейдерском захвате в Москве.