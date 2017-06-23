США показали фото сближения истребителя РФ с американским самолётом-разведчиком

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США показали фото сближения истребителя РФ с американским самолётом-разведчиком

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Инцидент произошёл над Балтийским морем несколько дней назад. По данным Европейского командования США (EUCOM), российский Су-27 находился всего в полутора метрах от RC-135.

EUCOM опубликовал фотографии, подтверждающие, что истребитель Су-27 слишком близко подлетел к американскому самолёту-разведчику RC-135. По данным американских военных, российский борт "провокационно" вёл себя над Балтикой и "хаотично" перемещался.

<p>Фото: EUCOM</p>

<p>Фото: EUCOM</p>

<p>Фото: EUCOM</p>

Напомним, недавно над Балтикой произошёл ещё один инцидент с участием самолётов, который получил намного более широкую огласку. Так, 21 июня стало известно, что истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Воздушное судно удалилось после того, как в ответ поднялся российский истребитель Су-27. Позже в НАТО заявили, что не знали о нахождении российского министра в сопровождаемом самолёте.

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