США показали фото сближения истребителя РФ с американским самолётом-разведчиком

Инцидент произошёл над Балтийским морем несколько дней назад. По данным Европейского командования США (EUCOM), российский Су-27 находился всего в полутора метрах от RC-135.

EUCOM опубликовал фотографии, подтверждающие, что истребитель Су-27 слишком близко подлетел к американскому самолёту-разведчику RC-135. По данным американских военных, российский борт "провокационно" вёл себя над Балтикой и "хаотично" перемещался.

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx — U.S European Command (@US_EUCOM) 23 июня 2017 г.

Напомним, недавно над Балтикой произошёл ещё один инцидент с участием самолётов, который получил намного более широкую огласку. Так, 21 июня стало известно, что истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Воздушное судно удалилось после того, как в ответ поднялся российский истребитель Су-27. Позже в НАТО заявили, что не знали о нахождении российского министра в сопровождаемом самолёте.