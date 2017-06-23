Средняя выплата по ОСАГО превысила 80 тысяч рублей

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма выросла почти на 20 тысяч рублей.

Размер средней выплаты по страховому ОСАГО в мае 2017 года вырос на 28%, составив 80 тысяч 132 рубля. При этом средняя цена полиса в России снизилась на 3% — до 5 тысяч 724 рублей. Такие данные зафиксировал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Для сравнения аналогичный майский показатель в прошлом году составлял 62 тысячи 596 рублей, тогда как средняя стоимость полиса в этот же период времени — 5 тысяч 877 рублей.

— Мы наблюдаем рост средней выплаты не только в ОСАГО, но и в КАСКО, а это означает, что растёт стоимость ремонта автомобилей и запчастей, — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.