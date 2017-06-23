Глава ФАС назвал роуминг позором и распорядился изъять этот термин из законов РФ

Игорь Артемьев отметил, что понятие "роуминг" останется как техническая характеристика, но должно исчезнуть как категория, на основании которой можно вводить дополнительную плату.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил о своем желании упразднить роуминг внутри РФ.

— Помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие, как роуминг. Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно, — сказал чиновник.

Он раскритиковал и назвал "позором" наличие роуминга, например, в Московской области для жителей Москвы. Глава ФАС привёл в пример пространство Евросоюза, где роуминг был ликвидирован.

— Сейчас 28 стран Евросоюза, они долго к этому шли, этот роуминг внутри ЕС ликвидировали, — добавил Артемьев.

Отметим, несколько месяцев назад "Билайн" пообещал предоставить ФАС предложения по снижению цен в роуминге по РФ.