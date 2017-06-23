РФ передала США секретные данные о пленённых во Вьетнаме американских лётчиках

Семьи военных США, служивших во Вьетнаме, восприняли этот факт "с большим воодушевлением и признательностью".

Россия передала США недавно рассекреченную информацию о пяти американских пилотах, попавших в плен во Вьетнаме. Об этом сообщили в управлении Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Замначальника управления Андрей Таранов рассказал, что семьи американских военных, служивших во Вьетнаме, восприняли этот факт "с большим воодушевлением и признательностью".

Также российская делегация приняла участие в официальной ежегодной встрече с семьями военных, пропавших без вести во вьетнамской войне. На на ней обсуждалось дальнейшее сотрудничество держав по установлению судеб военных.