"Метровагонмаш" опроверг информацию о пожаре в новом поезде "Москва"

В предприятии пояснили, что до сих проходят испытания нового состава и он не был ещё введён в эксплуатацию.

В ОАО "Метровагонмаш" опровергли информацию о том, что при эксплуатации нового поезда типа "Москва" произошло возгорание. В предприятии пояснили, что 16 июня проходили обязательные тестовые испытания 12-го состава. При этом при монтаже элементов силовой цепи вагона была допущена ошибка, в результате которой случилось короткое замыкание.

Сотрудники "Метровагонмаш" устранили неисправность на месте. В предприятии — изготовителе поездов пояснили, что при испытании в "Москве" не было пассажиров, а сам состав в эксплуатацию не введён.

— Продолжаются его тестовые испытания, в соответствии с утверждённой программой, поезду ещё предстоит проехать 300 километров без пассажиров, — добавили в предприятии.