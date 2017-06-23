Лавров заявил, что Россия не ревнует Белоруссию к ЕС

Дипломат подчеркнул, что искать взаимовыгодные связи со своими соседями — это естественное стремление любой страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия не ревнует Белоруссию к Евросоюзу. Об этом дипломат сказал в интервью белорусским СМИ.

— Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации — искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями, — сказал Лавров.

Также глава ведомства отметил, что Евросоюз отменил ещё не все санкции в отношении республики.