Украина обжаловала решение суда по долгу перед Россией в $3 млрд

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Украина обжаловала решение суда по долгу перед Россией в $3 млрд

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Фото: © Flickr/deepstereo

Слушание в Апелляционном суде предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Сегодня Украина обжаловала решение Высокого суда Лондона о долге в пользу РФ в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

— Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 мая стало известно о планах украинского Минфина подать апелляцию на решение лондонского суда по долгу перед Россией по еврооблигациям на общую сумму в 3 миллиарда долларов.

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