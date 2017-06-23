Украина обжаловала решение суда по долгу перед Россией в $3 млрд

Слушание в Апелляционном суде предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Сегодня Украина обжаловала решение Высокого суда Лондона о долге в пользу РФ в размере трёх миллиардов долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

— Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года, — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 мая стало известно о планах украинского Минфина подать апелляцию на решение лондонского суда по долгу перед Россией по еврооблигациям на общую сумму в 3 миллиарда долларов.