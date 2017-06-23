В Карелии полицейского наказали за комментарий к фото зигующих подростков

Сотрудник правоохранительных органов назвал дегенератами парней, которые взобрались на памятник погибшим бойцам ВОВ, и был привлечён к дисциплинарной ответственности.

Старшина полиции Алексей Г. из города Беломорска в Карелии прокомментировал во "ВКонтакте" фотографию, на которой четверо молодых людей сфотографировались в вызывающих позах у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Один из молодых людей стоял прямо на мемориале со сложенными в нацистском приветствии руками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Алексея Г. возмутил поступок подростков, он назвал их моральными инвалидами, дегенератами и нерадивыми отпрысками. Вскоре комментарий заметила мать одного из юношей, она же написала на него заявление в полицию.

По итогам проверки Алексея привлекли к дисциплинарной ответственности за оскорбление. При этом в действиях подростков состава преступления не обнаружили.

Отметим, ранее в Якутии студенты "оседлали" обелиск Славы в честь тружеников тыла. Молодые люди забрались на головы скульптур и сделали фото.